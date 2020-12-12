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​Сульшер: «При мне это лучший наш матч против «Манчестер Сити»

12 Декабря 2020, 22:52,

Global Look Press

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер дал комментарий после нулевой ничьей с «Манчестер Сити».

«При мне это лучший наш матч против «Манчестер Сити». Не лучший результат, но лучшее выступление.

Игра была наряжённой. Я знаю, что мы несколько раз обыграли их в прошлом сезоне, но это были разные игры. В тактическом плане мы знали, что соперник создаст нам проблемы, но в обороне мы были превосходны. Я в восторге от того, как сыграли защитники. А вот впереди мы не создавали столько, сколько хотели.

У «Манчестер Сити», наверное, были лучшие моменты в открытой игре. Все должны быть довольны ничьей.

Когда ты вылетаешь из Лиги чемпионов, это становится серьёзной психологической проблемой. Нужно было потратить много энергии, чтобы восстановиться после вторника», - сказал Сульшер Sky Sports.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Уле Гуннар Сульшер
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