​Моуринью: «Тоттенхэм» не борется за титул АПЛ»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью дал комментарий после победы над «Манчестер Сити» со счётом 2:0.

«Приятно быть лидером Премьер-лиги, но завтра, быть может, мы снова будем вторыми. Честно говоря, для меня это не проблема, я просто доволен прогрессом команды.

Люди не должны ожидать, что мы по прошествии одного года работы будем сражаться за чемпионство. Мы не боремся за титул, а просто боремся за победу в каждом матче. Но у нас будут ничьи и поражения.

Сегодня у меня будет приятный и расслабленный ужин. Я буду смотреть матч «Атлетико» - «Барселона» и спать как ангел», - сказал Моуринью BBC Match of the Day.

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