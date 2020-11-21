Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Моуринью: «Тоттенхэм» не борется за титул АПЛ»

21 Ноября 2020, 23:53,

Global Look Press

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью дал комментарий после победы над «Манчестер Сити» со счётом 2:0.

«Приятно быть лидером Премьер-лиги, но завтра, быть может, мы снова будем вторыми. Честно говоря, для меня это не проблема, я просто доволен прогрессом команды.

Люди не должны ожидать, что мы по прошествии одного года работы будем сражаться за чемпионство. Мы не боремся за титул, а просто боремся за победу в каждом матче. Но у нас будут ничьи и поражения.

Сегодня у меня будет приятный и расслабленный ужин. Я буду смотреть матч «Атлетико» - «Барселона» и спать как ангел», - сказал Моуринью BBC Match of the Day.

Моуринью может рассчитывать на титул АПЛ – в Англии снова верят в сказки
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
22 Ноября 2020, 00:00

Ангел Маур лукавит чертило спит и видит себя чемпионом апл )))

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