Гвардиола решил остаться в «Манчестер Сити»: Что ждёт союз в будущем

«Манчестер Сити» объявил о продлении отношений с Хосепом Гвардиолой до конца сезона 2022/23. Это довольно неожиданное решение каталонского тренера. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о том, что будет дальше.

Последние года полтора постоянно шли разговоры, что Хосеп Гвардиола вот-вот покинет «Манчестер Сити». Его контракт завершался летом 2021 года, а желанной владельцами клуба победы в Лиге чемпионов всё не было. «Горожане» даже до полуфинала не добирались ни разу, несмотря на совершенно космические траты даже по своим меркам. Тем не менее, казалось, что инициатива прекращения отношения будет обоюдной. Гвардиола тоже ведь не очень любил где-то задерживаться слишком надолго. Даже из родной «Барселоны» он ушёл, отработав четыре сезона, а в «Баварии» отработал и вовсе три.

Однако теперь всем этим разговорам положен конец. Текущий пятый сезон для Гвардиолы в Манчестере последним не станет. Шейхи готовы и дальше ждать от каталонца победы в Лиге чемпионов. Гвардиола же не стремится куда-то дальше. Либо он обрёл комфорт в Англии, либо стал менее голодным до приключений, и его всё устраивает.

Однако говорить о мотивации шейхов или самого Гвардиолы не слишком интересно. Зато любопытно, что дальше будет происходить с этим союзом. Очевидно, что владельцы «Манчестер Сити» хотят выиграть Лигу чемпионов — это их главная цель. Потому они и тратят огромные деньги и на тренера, и на футболистов. Четыре неудачные попытки Гвардиолы их не смутили, то есть их-то устраивает, как развивается и действует команда. Они верят в выбранный путь.

Однако интересно, что думает сам Гвардиола. После двух успехов в «Барселоне» он мог подумать, что сможет и дальше повторять этот успех в любом месте. Однако с «Баварией» потом было лишь три полуфинала, а с «Манчестер Сити» даже это не получается. Гвардиола пытается быть перфекционистом, но его отлаженная машина работает только на внутренней арене в Англии, а вот в Европе постоянно даёт сбой. При этом именно победа в Лиге чемпионов – это цель и самого каталонца.

Продление контракта может ещё и означать тот факт, что Гвардиола очень сильно хочет вновь выиграть Лигу чемпионов. Тренер понимает, что ни один другой клуб не даст ему таких безграничных финансовых возможностей, чтобы покупать любого футболиста, какого захочется, но именно этот безграничный ресурс, кажется, и мешает Гвардиоле. Уже несколько сезонов новички «Манчестер Сити» особо не усиливают команду: Лерой Сане, Джон Стоунз, Бернарду Силва, Бенжамин Менди, Рияд Марез в своих предыдущих командах играли ярче.

В погоне за победой в Лиге чемпионов в ближайшие годы мы можем увидеть ряд трансформаций союза тренера и клуба. Либо «Манчестер Сити» начнёт с ещё большим рвением тратить и тратить, покупая всё больше и больше игроков, чтобы в какой-то момент пазл сложился бы сам собой. Либо Гвардиола начнёт меняться, а его футбол будет становиться всё более простым. Если его идеи не работают, то, возможно, надо менять сам образ мыслей. В конце концов Жозе Моуринью тоже на заре своей карьеры выглядел довольно разнообразным тренером, и лишь с течением времени стал делать ставку прежде всего на оборону.

Андрей Центров