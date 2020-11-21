Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​«Манчестер Сити» выдал худший старт чемпионата с сезона 2008/2009

21 Ноября 2020, 23:29,

Depositphotos

В субботу «Манчестер Сити» огорчил своих поклонников поражением в Лондоне от «Тоттенхэма» с результатом 0:2. В восьми стартовых турах Премьер-лиги «горожане» Хосепа Гвардиолы набрали всего лишь 12 очков. Это худший результат команды за последние двенадцать лет.

Меньшее количество очков после восьми стартовых игр чемпионата в последний раз «Манчестер Сити» имел в сезоне 2008/2009 под руководством Марка Хьюза. Тогда в восьми стартовых турах «горожане» набрали десять баллов.

На текущую минуту «Манчестер Сити» занимает только десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.  

Напомним, на неделе Хосеп Гвардиола продлил контракт с клубом до конца сезона 2022/2023.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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