​«Манчестер Сити» выдал худший старт чемпионата с сезона 2008/2009

В субботу «Манчестер Сити» огорчил своих поклонников поражением в Лондоне от «Тоттенхэма» с результатом 0:2. В восьми стартовых турах Премьер-лиги «горожане» Хосепа Гвардиолы набрали всего лишь 12 очков. Это худший результат команды за последние двенадцать лет.

Меньшее количество очков после восьми стартовых игр чемпионата в последний раз «Манчестер Сити» имел в сезоне 2008/2009 под руководством Марка Хьюза. Тогда в восьми стартовых турах «горожане» набрали десять баллов.

На текущую минуту «Манчестер Сити» занимает только десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Напомним, на неделе Хосеп Гвардиола продлил контракт с клубом до конца сезона 2022/2023.