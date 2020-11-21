Моуринью выиграл тренерскую дуэль у Гвардиолы, а его «Тоттенхэм» возглавил турнирную таблицу АПЛ

Победа над «Сити» - в лучших традициях Жозе.

Жозе Моуринью против Хосепа Гвардиолы - это всегда интересно. Это столкновение двух футбольных философий, эпох, религий, если хотите. Хотя в последнее время Пеп движется в сторону Жозе, минимальные победы не редкость, иногда «Сити» специально сушит игру, что раньше вообще не встречалось. А Моуринью смотрит в сторону раннего Гвардиолы. Можно заметить у нынешнего «Тоттенхэма» и 3:3 с 3:0, и по шесть-семь забитых голов в одном матче.

Изменение стиля пока в лучшую сторону сказывается на Моуринью. Жозе и его «Тоттенхэм» перед началом тура были в шаге от вершины (в очке от «Лестера»), а «Манчестер Сити» барахтался в середине турнирной таблицы. Хотя у «горожан» есть игра в запасе, а она по нынешней плотности табели о рангах АПЛ, может всё с ног на голову поменять. К тому же, «шпоры» и «Сити» с сентября не проигрывали в АПЛ, очный матч приобретал особую ценность.

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Моуринью не стал изобретать велосипед, выпустив в связке Кейна и Сона, а Гвардиола удивил, оставив на скамейке Стерлинга и Агуэро. Зато в старте были Габи Жезус и Ферран Торрес, похоронивший Германию в будни. «Предсказуемая» атака «шпор» заявила о себе первой. Ндомбеле выдал изящный «черпачок» на ход Сону, корейский нападающий вывалился на рандеву с Эдерсоном и чётко реализовал момент ударом в «домик» бразильцу - 1:0.

Спустя 10 минут «шпоры» забили второй, но на счастье гостей Кейн находился в офсайде, когда замыкал прострел Сона. Гол справедливо отменили. Но прошло ещё 10 минут и отменённый гол добавился в на стандарте Лапорт, откликнувшись на скидку Жезуса, которому во вратарскую забросил мяч Родри. В касание пробил Эмерик в левый нижний угол, красиво упаковав мяч, но на повторе Майк Дин заметил игру рукой у Габи Жезуса и гол отменил. Концовку первого тайма соперники провели спокойно: много, но неопасно наседали «горожане».

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Неспешный темп продолжился и во втором тайме, когда команды стали напоминать стандартные версии Моуринью и Гвардиолы. Первые сели в оборону и ждали контратаки или стандарта, а вторые много владели мячом, но почти ничего из этого не извлекали. Были только попытки дальних ударов, лучшая из которых принадлежит Кевину де Брейне, метров с 25 приложился бельгиец, направив мяч немного левее створа. «Тоттенхэм» отбивался спокойно, размеренно, а в середине второго тайма фатально уколол.

Минуты не провёл на поле Джовани о Чельсо (заменил Ндомбеле), как на левом полуфланге получил передачу от Кейна и из штрафной площади пробил аккурат между ног Эдерсону (опять) в дальнюю «шестёрку» - 2:0. Приговор. Далее игра совсем померкла и «Тоттенхэм» спокойно довёл дело до победы. Два удара в створ - два гола (был ещё незасчитанный гол). Убийственная реализация «Тоттенхэма» и невероятное спокойствие в обороне. «Шпоры» взбираются на первую строчку, а «Манчестер Сити» со скучнейшим владением и бездумными забросами остаётся в середине турнирной таблицы.