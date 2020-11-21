Моуринью выиграл тренерскую дуэль у Гвардиолы, а его «Тоттенхэм» возглавил турнирную таблицу АПЛ

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21 Ноября 2020, 22:24,
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Победа над «Сити» - в лучших традициях Жозе.
|(1:0) Сон Хынмин 5'
|(2:0) Ло Чельсо Джовани 65'
Жозе Моуринью против Хосепа Гвардиолы - это всегда интересно. Это столкновение двух футбольных философий, эпох, религий, если хотите. Хотя в последнее время Пеп движется в сторону Жозе, минимальные победы не редкость, иногда «Сити» специально сушит игру, что раньше вообще не встречалось. А Моуринью смотрит в сторону раннего Гвардиолы. Можно заметить у нынешнего «Тоттенхэма» и 3:3 с 3:0, и по шесть-семь забитых голов в одном матче.
Изменение стиля пока в лучшую сторону сказывается на Моуринью. Жозе и его «Тоттенхэм» перед началом тура были в шаге от вершины (в очке от «Лестера»), а «Манчестер Сити» барахтался в середине турнирной таблицы. Хотя у «горожан» есть игра в запасе, а она по нынешней плотности табели о рангах АПЛ, может всё с ног на голову поменять. К тому же, «шпоры» и «Сити» с сентября не проигрывали в АПЛ, очный матч приобретал особую ценность.
Моуринью не стал изобретать велосипед, выпустив в связке Кейна и Сона, а Гвардиола удивил, оставив на скамейке Стерлинга и Агуэро. Зато в старте были Габи Жезус и Ферран Торрес, похоронивший Германию в будни. «Предсказуемая» атака «шпор» заявила о себе первой. Ндомбеле выдал изящный «черпачок» на ход Сону, корейский нападающий вывалился на рандеву с Эдерсоном и чётко реализовал момент ударом в «домик» бразильцу - 1:0.
Спустя 10 минут «шпоры» забили второй, но на счастье гостей Кейн находился в офсайде, когда замыкал прострел Сона. Гол справедливо отменили. Но прошло ещё 10 минут и отменённый гол добавился в на стандарте Лапорт, откликнувшись на скидку Жезуса, которому во вратарскую забросил мяч Родри. В касание пробил Эмерик в левый нижний угол, красиво упаковав мяч, но на повторе Майк Дин заметил игру рукой у Габи Жезуса и гол отменил. Концовку первого тайма соперники провели спокойно: много, но неопасно наседали «горожане».
Неспешный темп продолжился и во втором тайме, когда команды стали напоминать стандартные версии Моуринью и Гвардиолы. Первые сели в оборону и ждали контратаки или стандарта, а вторые много владели мячом, но почти ничего из этого не извлекали. Были только попытки дальних ударов, лучшая из которых принадлежит Кевину де Брейне, метров с 25 приложился бельгиец, направив мяч немного левее створа. «Тоттенхэм» отбивался спокойно, размеренно, а в середине второго тайма фатально уколол.
Минуты не провёл на поле Джовани о Чельсо (заменил Ндомбеле), как на левом полуфланге получил передачу от Кейна и из штрафной площади пробил аккурат между ног Эдерсону (опять) в дальнюю «шестёрку» - 2:0. Приговор. Далее игра совсем померкла и «Тоттенхэм» спокойно довёл дело до победы. Два удара в створ - два гола (был ещё незасчитанный гол). Убийственная реализация «Тоттенхэма» и невероятное спокойствие в обороне. «Шпоры» взбираются на первую строчку, а «Манчестер Сити» со скучнейшим владением и бездумными забросами остаётся в середине турнирной таблицы.
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Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
|Теги: Манчестер Сити, Тоттенхэм, Жозе Моуринью
Отличный получился матч. Сити правда только на первые 30 минут хватило, а вот шпоры всю игру провели организованно и слаженно во всех линиях, за исключением подключений Бергвейна в атаку, он постоянно не успевал за партнёрами. Действительно тренерская победа на мой взгляд, лондонцы пользовались контратаками благодаря слабой игре Сити в обороне, а сами выстроили компактную оборону без свободных зон. А с планом Гвардиолы вообще ничего не понятно. Какие-то навесы в штрафную, при этом, без высоких футболистов в команде. Сити ещё напомнил Реал в неудачные матчи "галактикос", игроки часто пытались самолично решить всё на классе, передерживали мяч и теряли. С более слабым соперником это могло бы сработать, но даже против не самых мастеровитых оборонцев шпор не было ощущения, что у них что-то получится.
Не знаю. как сложится дальше. Может и поменяется. не исключаю. Но пока очевидно. что Сити деградирует.Да и состав его, несмотря на приобретения последних лет, выглядит аж хуже, чем до этих приобретений. "со скучнейшим владением и бездумными забросами" - точное описание игры горожан. // А Тотен на данный момент - вполне реальный претендент на титул. Муар как-никак тренирует команду второй - обычно свой самый успешный сезон)
Ну так ни одного момента за матч. Нонсенс. И таких игр у Сити уже предостаточно в последнее время. И визитная карточка Пепа-владение мячом-уже не проходит. Лидс подтвердит)))
А то ж) В своей речи после матча Пеп заявил. что у Сити моментов было больше. Гении - они такие.)
Интересно, куда Эдерсон постоянно бегал?
И еще интересно,что шейхи пообещали Пепу за продление контракта?
Эдерсон-то оказывается - мастер пропуска голов в очко) Обещали личного премиального верблюдА , не иначе, устоять поэтому не смог)) Зря продлил, кажется. Но время покажет, так это или иначе.
Мне Пеп ассоциируется с татаро-монголами. Пришел на два года, оставил после себя выжженную землю и ушел в следующий клуб. В принципе как и Маур)))
Но решил остаться дольше, когда команду нужно перестраивать и вылезли его минусы
Про выжженную землю после Моуриньо не надоело писать? Челси за счет его игроков так-то брал АПЛ, а позже ЛЧ. Реал после смены тренера и прихода Анчелотти взял десиму.
А что если это не Маур скатился за все эти годы, а просто команды были в полной ж?)) МЮ вот не особо лучше стало) да и пенсы недалеко ушли)
Учитывая состояние МС и Ливерпуля, для него это может оказаться крайне удачный год.
Мертвый сити, если на забивает в первые 25 минут, то киснет на глазах. Короче в одну калитку...
Уберите вы эту рекламу на пол страницы, идиоты, не позорьтесь!
Про рекламу им уже говорили и не раз..
Таки засадил маур пепу )) глупый первый гол , на совести Конселу и кипера , а второй гол тоже на совести вратаря , нап уходил в угол , его оттесняли , просто режь угол , навфига выбегать вперед ??? Тотен отлично откатал а обороне и хорошо использовал свои моменты , мне очень понравился Дайер , и как зряче стал играть Кейн .
Та уже становится традицией засаживать Пепу.
А Кейн действительно хорош. Жаль,что в феврале у него будет травма