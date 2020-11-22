Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Гвардиола: «Тоттенхэм» претендует на титул АПЛ»

22 Ноября 2020, 09:49,

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после поражения от «Тоттенхэма» (0:2) назвал лондонцев претендентами на титул. Жозе Моуринью, в свою очередь, ранее заявил, что «шпоры» за чемпионство не борются.

«Тоттенхэм» лидирует в Премьер-лиге, поэтому очевидно, что они сейчас претендуют на титул больше, чем кто-либо другой.

Похоже, что в этом сезоне мы увидим самую открытую гонку за чемпионство за время моей работы в Англии.  Но, опять же, это только девять туров, впереди много матчей. Посмотрим, как всё будет происходить», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Тоттенхэм, Хосеп Гвардиола
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