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Моуринью: «Я счастлив в «Тоттенхэме»

21 Ноября 2020, 13:22,

Global Look Press

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал, что его все устраивает в столичном клубе.

«Сейчас чувствую себя еще счастливее, чем когда получил работу здесь. Замечательное чувство. Вижу ли я себя в «Тоттенхэме» через год? Конечно! Я счастлив здесь. Команда только начинает свой победный путь. «Ливерпуль» шел к триумфу целых пять лет», - приводит слова португальского специалиста портал Goal.

«Тоттенхэм» набрал 17 очков и занимает второе место в Премьер-лиге после восьми туров. Ближайший поединок «шпоры» проведут против «Манчестер Сити» в субботу, 21-го ноября. Начало - 20:30 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью
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