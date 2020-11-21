Моуринью: «Я счастлив в «Тоттенхэме»

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал, что его все устраивает в столичном клубе.

«Сейчас чувствую себя еще счастливее, чем когда получил работу здесь. Замечательное чувство. Вижу ли я себя в «Тоттенхэме» через год? Конечно! Я счастлив здесь. Команда только начинает свой победный путь. «Ливерпуль» шел к триумфу целых пять лет», - приводит слова португальского специалиста портал Goal.

«Тоттенхэм» набрал 17 очков и занимает второе место в Премьер-лиге после восьми туров. Ближайший поединок «шпоры» проведут против «Манчестер Сити» в субботу, 21-го ноября. Начало - 20:30 по московскому времени.