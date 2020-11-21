​Гвардиола: «Команды Моуринью такие: ты делаешь ошибку - тебя наказывают»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался после поражения от «Тоттенхэма» со счётом 0:2.

«Мы могли выступить лучше. Сегодня мы играли так же, как и на протяжении всего сезона. Мы плохо сыграли в обороне в ситуации с первым голом. Затем соперник оборонялся большим числом с шестью защитниками, и нам было непросто.

Ещё до игры мы знали, что от «Тоттенхэма» нельзя пропускать первыми. У нас было больше моментов, но мы проиграли. Команды Моуринью такие: ты делаешь ошибку, и тебя наказывают в контратаке», - сказал Гвардиола в интервью BBC Match of the Day.

«Тоттенхэм» на текущий момент занимает первое место в таблице чемпионата Англии.