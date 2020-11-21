​Гвардиола: «Команды Моуринью такие: ты делаешь ошибку - тебя наказывают»

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21 Ноября 2020, 23:16,
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Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался после поражения от «Тоттенхэма» со счётом 0:2.
«Мы могли выступить лучше. Сегодня мы играли так же, как и на протяжении всего сезона. Мы плохо сыграли в обороне в ситуации с первым голом. Затем соперник оборонялся большим числом с шестью защитниками, и нам было непросто.
Ещё до игры мы знали, что от «Тоттенхэма» нельзя пропускать первыми. У нас было больше моментов, но мы проиграли. Команды Моуринью такие: ты делаешь ошибку, и тебя наказывают в контратаке», - сказал Гвардиола в интервью BBC Match of the Day.
«Тоттенхэм» на текущий момент занимает первое место в таблице чемпионата Англии.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Сити, Тоттенхэм, Жозе Моуринью, Хосеп Гвардиола
пепка-физрук! )))