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​«Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» объявили составы на очный матч

21 Ноября 2020, 19:40,

Global Look Press

В девятом туре чемпионата Англии сразятся «Тоттенхэм» Жозе Моуринью и «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

Моуринью выбрал для стартового состава «шпор» следующих исполнителей: Льорис, Орье, Дайер, Алдервейрельд, Регилон, Сиссоко, Хёйбьерг, Ндомбеле, Бергвейн, Хынмин Сон, Кейн.

Гвардиола же решил доверить место в основе «горожан» таким игрокам: Эдерсон, Уокер, Диаш, Лапорт, Канселу, Родри, де Брёйне, Силва, Марез, Торрес, Жезус.

Стартовый свисток на стадионе «Тоттенхэма» прозвучит в тот момент, когда стрелки часов будут показывать 20:30 по московскому времени. Следить за событиями поединка можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Тоттенхэм
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