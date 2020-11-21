​«Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» объявили составы на очный матч

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21 Ноября 2020, 19:40,
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В девятом туре чемпионата Англии сразятся «Тоттенхэм» Жозе Моуринью и «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.
Моуринью выбрал для стартового состава «шпор» следующих исполнителей: Льорис, Орье, Дайер, Алдервейрельд, Регилон, Сиссоко, Хёйбьерг, Ндомбеле, Бергвейн, Хынмин Сон, Кейн.
Гвардиола же решил доверить место в основе «горожан» таким игрокам: Эдерсон, Уокер, Диаш, Лапорт, Канселу, Родри, де Брёйне, Силва, Марез, Торрес, Жезус.
Стартовый свисток на стадионе «Тоттенхэма» прозвучит в тот момент, когда стрелки часов будут показывать 20:30 по московскому времени. Следить за событиями поединка можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Сити, Тоттенхэм