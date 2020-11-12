Кейн: «Моуринью убедил игроков «Тоттенхэма» в том, что они могут брать трофеи»

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12 Ноября 2020, 22:22,
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Игрок сборной Англии Гарри Кейн уверен, что под руководством Жозе Моуринью «Тоттенхэм» движется в направлении трофеев.
Гарри Кейн рассказал в интервью Goal, что Жозе Моуринью заставил игроков «Тоттенхэма» поверить в то, что «они могут выиграть трофей, и теперь их уверенность растет с каждой игрой».
Напомним, что «Тоттенхэм» поднялся на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в активе пять побед, две ничьи и одно поражения против «Эвертона» в первых восьми матчах.
Подопечные Моуринью отстают всего на одно очко от нынешнего лидера «Лестера» и по разнице мячей опережают действующего чемпиона «Ливерпуля». После перерыва на международные матчи сборных игроков Моуринью ждет противостояние с «Манчестер Сити».
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Евро-Футбол.Ру Дмитрий Бутенко
|Теги: Манчестер Сити, Тоттенхэм, Жозе Моуринью, Гарри Кейн, Апл
Уважаемый Дмитрий Бутенко, в английском языке имена Harry (Харри) и Gary (Гари) - не одно и тоже. Гари Невилл, Линекер и Харри Кейн, Магуайр, принц Харри)
Разрешите ответить вместо коллеги. Лингвисты рекомендуют Гари и Гарри.
Ага, лингвисты. Ну, если только лингвисты... Это хорошо, что Вы, отвечая вместо коллеги по писарскому цеху, как бы поддерживаете его. Что же, тогда разрешите и мне поддержать коллегу по цеху комментирующих: пользователь altmax абсолютно прав, уж извините.
Гарри - походная от французского имени Генри, это средневековая калька, употребляемая норманизированными жителями графства Девон. Но почему-то мы не говорим Хенри, а именуем Генри.
Буду благодарен, если приведете свои доводы и желательно со ссылками
Ок, спасибо, буду знать. Честно говоря, не люблю все эти локализации имён. Если у англичан они разные, то и у нас должны отличаться)