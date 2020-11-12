Кейн: «Моуринью убедил игроков «Тоттенхэма» в том, что они могут брать трофеи»

Игрок сборной Англии Гарри Кейн уверен, что под руководством Жозе Моуринью «Тоттенхэм» движется в направлении трофеев.

Гарри Кейн рассказал в интервью Goal, что Жозе Моуринью заставил игроков «Тоттенхэма» поверить в то, что «они могут выиграть трофей, и теперь их уверенность растет с каждой игрой».

Напомним, что «Тоттенхэм» поднялся на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в активе пять побед, две ничьи и одно поражения против «Эвертона» в первых восьми матчах.

Подопечные Моуринью отстают всего на одно очко от нынешнего лидера «Лестера» и по разнице мячей опережают действующего чемпиона «Ливерпуля». После перерыва на международные матчи сборных игроков Моуринью ждет противостояние с «Манчестер Сити».