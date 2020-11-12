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Кейн: «Моуринью убедил игроков «Тоттенхэма» в том, что они могут брать трофеи»

12 Ноября 2020, 22:22,

Global Look Press

Игрок сборной Англии Гарри Кейн уверен, что под руководством Жозе Моуринью «Тоттенхэм» движется в направлении трофеев.

Гарри Кейн рассказал в интервью Goal, что Жозе Моуринью заставил игроков «Тоттенхэма» поверить в то, что «они могут выиграть трофей, и теперь их уверенность растет с каждой игрой».

Напомним, что «Тоттенхэм» поднялся на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в активе пять побед, две ничьи и одно поражения против «Эвертона» в первых восьми матчах.

Подопечные Моуринью отстают всего на одно очко от нынешнего лидера «Лестера» и по разнице мячей опережают действующего чемпиона «Ливерпуля». После перерыва на международные матчи сборных игроков Моуринью ждет противостояние с «Манчестер Сити».
Евро-Футбол.Ру Дмитрий Бутенко
Теги: Манчестер Сити, Тоттенхэм, Жозе Моуринью, Гарри Кейн, Апл
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Комментарии (6)
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0
altmax
12 Ноября 2020, 23:03

Уважаемый Дмитрий Бутенко, в английском языке имена Harry (Харри) и Gary (Гари) - не одно и тоже. Гари Невилл, Линекер и Харри Кейн, Магуайр, принц Харри)

0
Руслан Ситяшенко
12 Ноября 2020, 23:10

Разрешите ответить вместо коллеги. Лингвисты рекомендуют Гари и Гарри.

0
Tytus
13 Ноября 2020, 00:01

Ага, лингвисты. Ну, если только лингвисты... Это хорошо, что Вы, отвечая вместо коллеги по писарскому цеху, как бы поддерживаете его. Что же, тогда разрешите и мне поддержать коллегу по цеху комментирующих: пользователь altmax абсолютно прав, уж извините.

0
Дмитрий Бутенко
13 Ноября 2020, 01:04

Гарри - походная от французского имени Генри, это средневековая калька, употребляемая норманизированными жителями графства Девон. Но почему-то мы не говорим Хенри, а именуем Генри.

0
Руслан Ситяшенко
13 Ноября 2020, 00:07

Буду благодарен, если приведете свои доводы и желательно со ссылками

1
altmax
12 Ноября 2020, 23:23

Ок, спасибо, буду знать. Честно говоря, не люблю все эти локализации имён. Если у англичан они разные, то и у нас должны отличаться)

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