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​Алдервейрельд получил травму в игре с «Манчестер Сити»

21 Ноября 2020, 22:40,

Global Look Press

Фанаты «Тоттенхэма» в субботу празднуют победу над «Манчестер Сити» со счётом 2:0. Впрочем, для лондонцев в этой игре был и неприятный момент. Так, за десять минут до конца встречи на газоне оказался защитник Тоби Алдервейрельд. Бельгиец испытывал болезненные ощущения, поэтому Жозе Моуринью пришлось менять его на Джо Родона.

В следующем туре «Тоттенхэму» предстоит выездной матч против «Челси». До этого команда Жозе Моуринью сыграет против болгарского «Лудогорца» в рамках четвёртого тура группового этапа Лиги Европы.

На текущую минуту именно «Тоттенхэм» занимает первое место в чемпионате Англии.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тоттенхэм, Тоби Алдервейрельд
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