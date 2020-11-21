​Алдервейрельд получил травму в игре с «Манчестер Сити»

Фанаты «Тоттенхэма» в субботу празднуют победу над «Манчестер Сити» со счётом 2:0. Впрочем, для лондонцев в этой игре был и неприятный момент. Так, за десять минут до конца встречи на газоне оказался защитник Тоби Алдервейрельд. Бельгиец испытывал болезненные ощущения, поэтому Жозе Моуринью пришлось менять его на Джо Родона.

В следующем туре «Тоттенхэму» предстоит выездной матч против «Челси». До этого команда Жозе Моуринью сыграет против болгарского «Лудогорца» в рамках четвёртого тура группового этапа Лиги Европы.

На текущую минуту именно «Тоттенхэм» занимает первое место в чемпионате Англии.