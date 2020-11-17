Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Бэйл: «Мне определённо пошло на пользу возвращение в Великобританию»

17 Ноября 2020, 19:19,

Global Look Press

Арендованный у «Реала» вингер Гарет Бэйл доволен пребыванием в «Тоттенхэме».

- Возвращение в место, где чувствуешь любовь, добавляет желания играть ради болельщиков, которые тебя здорово поддерживают. Приятно вернуться на поле и быть там, где тебя хотят видеть. Мне определенно пошло на пользу возвращение в Великобританию. Надеюсь, это продолжится, и у меня будет отличный сезон, - заявил Бэйл на пресс-конференции.

31-летний валлиец играл в «Тоттенхэме» с 2007 по 2013 год, после чего отправился в «Реал», где в последнее время выпал из основной обоймы и текущий сезон проводит в стане «шпор».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Тоттенхэм, Гарет Бэйл
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
«Ювентус» хочет продать Роналду. Где будет играть Криштиану - собрали все возможные варианты
«Ювентус» хочет продать Роналду. Где будет играть Криштиану - собрали все возможные варианты
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
Роналду забил 10 голов в десяти последних играх за сборную, Месси - ни одного
Роналду забил 10 голов в десяти последних играх за сборную, Месси - ни одного
Без Дзюбы в атаке пусто: Сборная России не смогла обыграть Молдову
Без Дзюбы в атаке пусто: Сборная России не смогла обыграть Молдову