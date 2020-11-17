Бэйл: «Мне определённо пошло на пользу возвращение в Великобританию»

Арендованный у «Реала» вингер Гарет Бэйл доволен пребыванием в «Тоттенхэме».

- Возвращение в место, где чувствуешь любовь, добавляет желания играть ради болельщиков, которые тебя здорово поддерживают. Приятно вернуться на поле и быть там, где тебя хотят видеть. Мне определенно пошло на пользу возвращение в Великобританию. Надеюсь, это продолжится, и у меня будет отличный сезон, - заявил Бэйл на пресс-конференции.

31-летний валлиец играл в «Тоттенхэме» с 2007 по 2013 год, после чего отправился в «Реал», где в последнее время выпал из основной обоймы и текущий сезон проводит в стане «шпор».