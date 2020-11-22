​Де Брёйне: «Я больше не знаю правил футбола»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне высказался по поводу незасчитанного гола команды в ворота «Тоттенхэма». Гол был отменён из-за игры рукой у Габриэля Жезуса.

«Честно говоря, я больше не знаю правил футбола. Я думал, что если мяч попадает выше рукава, то это уже не игра рукой. Я не знаю правил. Завтра или послезавтра на каком-то канале рефери скажет, что судья был прав, так что моё мнение не имеет значения.

Я занимаюсь футболом на профессиональном уровне двенадцать лет. В первые девять лет правила никак не менялись, а теперь произошло много изменений. Я не знаю, почему. Футбол – прекрасная игра. Люди, которые вносят изменения в правила, должны быть в игре», - сказал де Брёйне Sky Sports.

«Манчестер Сити» проиграл «Тоттенхэму» со счётом 0:2.