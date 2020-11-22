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​Де Брёйне: «Я больше не знаю правил футбола»

22 Ноября 2020, 10:51,

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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне высказался по поводу незасчитанного гола команды в ворота «Тоттенхэма». Гол был отменён из-за игры рукой у Габриэля Жезуса.

«Честно говоря, я больше не знаю правил футбола. Я думал, что если мяч попадает выше рукава, то это уже не игра рукой. Я не знаю правил. Завтра или послезавтра на каком-то канале рефери скажет, что судья был прав, так что моё мнение не имеет значения.

Я занимаюсь футболом на профессиональном уровне двенадцать лет. В первые девять лет правила никак не менялись, а теперь произошло много изменений. Я не знаю, почему. Футбол – прекрасная игра. Люди, которые вносят изменения в правила, должны быть в игре», - сказал де Брёйне Sky Sports.

«Манчестер Сити» проиграл «Тоттенхэму» со счётом 0:2.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Кевин де Брёйне
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Комментарии (2)
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Свырыденко Назар
22 Ноября 2020, 11:56

Он участник шоу ,а шоу не спорт и организаторы могут менять всё как им удобно в режиме настоящего время. Прости. помочь ничем не можем...

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Ibray
22 Ноября 2020, 11:48

Потому то вместо того, чтобы обучать рефери, наказывать ошибающихся увольнением, вместо того, чтобы улучшать ВАР, ФИФА решило все упростить, чтобы у судьи не было возможности ошибиться, но и вместе с тем решить все по справедливости.
Если раньше судья сам решал, и у нас был эвребизм и аткинсо'н. То теперь у нас эти все нелепые пендали.
Как-то в лч дали пенальти: чел просто из-за штрафной зарядил в трибуны, но защитник решил выпрыгнуть с поднятой рукой, за что там пенальти я так и не понял, никакой опасности для ворот, никакой грубой игры. ПСЖ-МЮ вроде это было.

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