Моуринью может рассчитывать на титул АПЛ – в Англии снова верят в сказки

В сезоне английской Премьер-лиги пятилетней давности почти весь футбольный мир держал кулаки за «Лестер». Когда команда Клаудио Раньери завоевала чемпионский титул, эту сказочную историю ещё долго смаковали в СМИ и в кругах фанатов футбола. Казалось, в следующий раз что-то подобное случится нескоро, но прошло пять лет, и на Туманном Альбионе снова верят в сказки.

После «Лестера» следующим чемпионом Англии стал «Челси» Антонио Конте. Дальше наблюдалась гегемония «Манчестер Сити», к которому вскоре позже всерьёз – и, наверное, надолго – присоединился «Ливерпуль». Именно «горожане» и «красные» в последние сезоны были законодателями футбольной моды в Премьер-лиге. Учитывая проблемы остальных клубов с приставкой «топ», в разной степени переживающих перестройку, новый чемпионат Англии снова рассматривался как гонку команд Хосепа Гвардиолы и Юргена Клоппа. Однако стартовый отрезок сезона дал понять, что список претендентов на титул может оказаться гораздо более широким.

Пандемия продолжает влиять на многие сферы жизни, и футбол не является исключением. Хорошо, что сейчас никто не говорит о возможных остановках турниров, но всё же клубам приходится жить и играть в очень сложных условиях. Иметь расширенный качественный состав в коронавирусное время – фактор, который может оказаться ключевым. Футболисты регулярно сдают тесты, кто-то оказывается заражённым и вылетает, плюс участившиеся травмы из-за сверхплотного графика… Не зря Юрген Клопп после одной из недавних побед «Ливерпуля» сказал, что на сегодняшний день он не требует от команды яркой игры, достаточно давать результат.

Клопп сейчас оказался в очень сложной ситуации. Тренеру «Ливерпуля» впору задуматься о проклятии, ведь за последние недели он из-за травм потерял всю основную четвёрку защитников. Эндрю Робертсон уже успел восстановиться, Трент Александер-Арнольд должен вернуться в начале декабря, а вот Джо Гомес и Виргил ван Дейк выбыли надолго. Проблемы со здоровьем имеют и другие футболисты основной группы, а Мохамед Салах подхватил коронавирус. Всё это не может не сказываться на игре, результатах и перспективах «Ливерпуля» в рамках сезона в целом.

У главного конкурента «Ливерпуля» тоже не всё гладко. «Манчестер Сити» в семи турах Премьер-лиги успел потерять девять очков, команда стала мало забивать и, как и прежде, не отличается сверхнадёжностью у своих ворот. Возможно, команду встряхнёт новый контракт Хосепа Гвардиолы, однако игровых проблем у «горожан» хватает, и решить их в один миг вряд ли получится.

Проблемы «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» наводят на мысли о том, что мы можем в кои-то веки увидеть чемпионат Англии, в котором за титул будут сражаться более двух команд. Эпидемиологи не прогнозируют улучшения ситуации с коронавирусом в обозримом будущем, то есть риски терять игроков у команд будут оставаться высокими. В таких условиях грандам будет сложно выступить стабильно, что может открыть путь в верхнюю часть таблицы для относительно скромных команд. Сейчас вот лидером Премьер-лиги является «Лестер». На «Кинг Пауэр» вряд ли кто-то говорит о новом чемпионстве после семи туров, а если и говорит, то шёпотом, но почему бы не помечтать о новой сказке? Мечтать могут и в Бирмингеме – по потерянным очкам «Астон Вилла» делит лидерство с «Лестером».

Сказки сказками, однако текущая ситуация даёт шанс не только скромным клубам. Воспользоваться моментом может «Тоттенхэм» под руководством Жозе Моуринью. Лондонцы стартовали с домашнего поражения, но с тех пор ни разу не проигрывали. Шестнадцать лет назад Моуринью назвал себя Особенным. На днях португалец огласил своё новое прозвище – Опытный. Жозе должен постараться вложить весь свой опыт и сделать из «Тоттенхэма» реального претендента на титул. Тем более что сейчас в команде царит замечательная атмосфера, а Гарри Кейн и Хынмин Сон находятся в невероятной форме. Для «шпор» этот безумный коронавирусный сезон может стать шансом наконец-то стать чемпионом, а лично для Моуринью – доказать всем, что его рано списали из категории топ-тренеров.

Включиться в гонку может и «Челси», который с трансфером вратаря Эдуарда Менди понял, что не обязательно пропускать в каждом матче и забивать больше. Определённые надежды витают и на «Олд Траффорд» - «Манчестер Юнайтед» соскучился по большим победам и большим титулам. Коронавирус – это беда человечества, но в любой, даже самой печальной ситуации, нужно искать положительные моменты. Этот сезон Премьер-лиги открыт для новый сказочных историй, главное – в них верить.