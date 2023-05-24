В «Балтике» высказались о контракте Игнашевича

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин высказался о возможном продлении контракта с наставником команды Сергеем Игнашевичем. Ранее сообщалось, что 43-летний специалист близок к подписанию нового соглашения с калининградским клубом.

«Балтика» и Игнашевич близки к подписанию нового контракта? Сообщим, как появится официальная информация. На данный момент не готов комментировать. Что-то препятствует этому? Нет», — приводит слова Волженкина Sport24.

Напомним, Игнашевич возглавляет «Балтику» с октября 2021 года. Трудовой договор тренера с калининградской командой истекает через месяц.

В следующем сезоне «Балтика» выступит в Российской премьер-лиге.