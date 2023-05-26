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Первая лига

«Алания» обыграла «Балтику» в центральном матче тура

26 Мая 2023 • 20:10 Комментировать
Алания
3:1
Балтика
окончен

33-й тур Первой лиги стартовал матчем представителей топ-3 команд соревнований, «Алании» и «Балтики». Калининградцы после повышения в классе проиграли конкурентам из «Рубина», а сегодня и владикавказцам. Номинальные хозяева поля быстро забили два мяча, предопределив исход встречи в свою пользу. Результативные попытки в активе Батраза Гурциева и Артура Галояна. Гедеон Гузина сократил отставание «Балтики» после перерыва, но последнее слово осталось за соперником, Ислам Машуков забил третий гол - 3:1.

«Алания» в любом случае финиширует третьей, а вот «Балтика» рискует выпасть из борьбы за малые золотые медали.

Протокол игры  
Алания3:1Балтика
(1:0) Гурциев Батраз4'  
(2:0) Галоян Артур13'  
  58'Гузина Гедеон (2:1)
(3:1) Машуков Ислам90'  
Солдатенко РостиславКочиев Хетаг  23'Плиев Константин  33'Бутаев Аллон  79'Качмазов Сослан 73' (Чочиев Алан ( 73') Цараев Алан 82' (Дзахов Давид ( 82') Галоян Артур 68' (Багаев Алан ( 68') Тарба Заур 82' (Мазурин Андрей ( 82') Хосонов Хетаг  90'Гурциев Батраз 68' (Машуков Ислам ( 68') Гиоргобиани Николай
Запасные: Засеев АзаматДауров РусланТомаев АзаматПетров Максим ВячеславовичНорчаев ХусаинХадарцев БатразШавлохов Давид
Латышонок ЕвгенийМаляров КириллРадмановац НиколаПуцко АлександрВалиахметов Эдуард 65' (Дудиев Аслан ( 65') Казаев Ян 73' (Аванесян Тигран ( 73') Осипов АлександрЛазарев Владислав 73' (Фольмер Кирилл ( 73') Пряхин СергейМусаев Тамерлан 81' (Гогричиани Гоча ( 81') Гузина Гедеон 65' (Барков Дмитрий ( 65')
Запасные: Корякин АлександрТишкин МаксимКлёнкин ДанилОстойич ИванКузьмин МаксимКашчелан Младен
26 мая.

 

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