«Алания» обыграла «Балтику» в центральном матче тура

33-й тур Первой лиги стартовал матчем представителей топ-3 команд соревнований, «Алании» и «Балтики». Калининградцы после повышения в классе проиграли конкурентам из «Рубина», а сегодня и владикавказцам. Номинальные хозяева поля быстро забили два мяча, предопределив исход встречи в свою пользу. Результативные попытки в активе Батраза Гурциева и Артура Галояна. Гедеон Гузина сократил отставание «Балтики» после перерыва, но последнее слово осталось за соперником, Ислам Машуков забил третий гол - 3:1.
«Алания» в любом случае финиширует третьей, а вот «Балтика» рискует выпасть из борьбы за малые золотые медали.
Протокол игры
|(1:0) Гурциев Батраз4'
|(2:0) Галоян Артур13'
|58'Гузина Гедеон (2:1)
|(3:1) Машуков Ислам90'
Солдатенко Ростислав•Кочиев Хетаг• 23'Плиев Константин• 33'Бутаев Аллон• 79'Качмазов Сослан73' (Чочиев Алан (73') •Цараев Алан82' (Дзахов Давид (82') •Галоян Артур68' (Багаев Алан (68') •Тарба Заур82' (Мазурин Андрей (82') •Хосонов Хетаг• 90'Гурциев Батраз68' (Машуков Ислам (68') •Гиоргобиани Николай
Латышонок Евгений•Маляров Кирилл•Радмановац Никола•Пуцко Александр•Валиахметов Эдуард65' (Дудиев Аслан (65') •Казаев Ян73' (Аванесян Тигран (73') •Осипов Александр•Лазарев Владислав73' (Фольмер Кирилл (73') •Пряхин Сергей•Мусаев Тамерлан81' (Гогричиани Гоча (81') •Гузина Гедеон65' (Барков Дмитрий (65')
26 мая.
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