«Алания» обыграла «Балтику» в центральном матче тура

33-й тур Первой лиги стартовал матчем представителей топ-3 команд соревнований, «Алании» и «Балтики». Калининградцы после повышения в классе проиграли конкурентам из «Рубина», а сегодня и владикавказцам. Номинальные хозяева поля быстро забили два мяча, предопределив исход встречи в свою пользу. Результативные попытки в активе Батраза Гурциева и Артура Галояна. Гедеон Гузина сократил отставание «Балтики» после перерыва, но последнее слово осталось за соперником, Ислам Машуков забил третий гол - 3:1.

«Алания» в любом случае финиширует третьей, а вот «Балтика» рискует выпасть из борьбы за малые золотые медали.