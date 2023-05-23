40-летний Кашчелан завершит игровую карьеру в конце сезона

Ветеран российского футбола, черногорский полузащитник «Балтики» Младен Кашчелан в конце текущего сезона повесит бутсы на гвоздь. Ещё прошлой осенью об этом в своём телеграм-канале объявляла пресс-служба балтийской команды, а недавно этот факт в соцсетях упомянул российский инсайдер Иван Карпов, комментируя повышение «Балтики» в РПЛ.

Напомним, что Кашчелан выступает в России с 2013 года. Первым клубом черногорца был тульский «Арсенал», в 2015 году он сменил туляков на «Тосно». С 2017 по 2019 годы Кашчелан был игроком «Тамбова», с 2019 года – по настоящее время – игрок «Балтики».

В минувшую пятницу калининградская «Балтика» впервые за два с половиной десятка лет стала участником высшего дивизиона чемпионата России.

«Балтика» досрочно вышла в РПЛ