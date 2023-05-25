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Первая лига

Игрок «Балтики» Казаев: «У меня ещё год контракта, но, если захотят убрать, это будет мало что значить»

25 Мая 2023 • 14:36 Комментировать
Алания
...
Балтика
26.05 18:00

Полузащитник «Балтики» Ян Казаев высказался о своём будущем в калининградском клубе.

По словам 31-летнего футболиста, он примет любое решение руководства клуба, так как понимает, что после выхода «Балтики» в РПЛ в клубе могут произойти большие перемены.

«У меня ещё год контракта, но, если захотят убрать, это будет мало что значить. Я многое повидал в футболе, сталкивался с подобным в «Сочи», поэтому приму всё. Руководители у «Балтики» здравые, надеюсь на адекватность решений», — цитирует Казаева «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «Балтику» 31 матч, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

После 32 туров текущего розыгрыша Первой лиги команда из Калининграда занимает второе место в турнирной таблице, набрав 64 очка. Этот результат позволил «Балтике» обеспечить себе участие в следующем сезоне РПЛ.  

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Ян Казаев
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АЛАНИЯ БАЛТИКА
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