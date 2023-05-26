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Директор «Балтики» оценил тренера Игнашевича

26 Мая 2023 • 17:26 Комментировать
Алания
2:0
Балтика
1-й тайм

Исмаил Ибрагимов, занимающий должность спортивного директора «Балтики», высказался о главном тренере команды Сергее Игнашевиче.

Как известно, «Балтика» уже обеспечила себе выход в Премьер-лигу – в топ-дивизионе команда выступит впервые с 1998 года.

По словам Ибрагимова, Игнашевич уделяет большое внимание профессиональной этике, а также анализу. Функционер отметил, что Игнашевич растёт как тренер, и что специалист всегда открыт к чему-то новому.

«Когда Сергей Николаевич пришёл, то сказал: «Через шесть недель команда становится похожей на своего тренера». Мы сейчас видим «Балтику» Игнашевича - целеустремлённую, боевую, которая ненавидит проигрывать. У игроков уже сформировался менталитет победителя. Мы вышли в РПЛ, 25 лет этого ждали, но люди всё равно недовольны проигрышу от «Рубина», - сказал Ибрагимов, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

До конца сезона 2022/2023 «Балтика» проведёт матчи против «Алании» и «Велеса».

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Сергей Игнашевич Исмаил Ибрагимов
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АЛАНИЯ БАЛТИКА
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