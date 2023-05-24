Игнашевич близок к подписанию нового контракта с «Балтикой»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич ведёт переговоры с калининградским клубом о продлении контракта.

По информации Metaratings, стороны близки к заключению нового соглашения. Отмечается, что в самой «Балтике» не захотели комментировать эту информацию.

Напомним, Игнашевич возглавил «Балтику» в начале октября 2021 года. Ранее он работал в московском «Торпедо».

После 32 туров текущего розыгрыша Первой лиги «Балтика» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 64 очка. Отметим, что клуб из Калининграда уже обеспечил себе участие в следующем сезоне РПЛ.

Свой ближайший матч «Балтика» проведёт 26 мая против «Алании». Начало — в 18:00 по московскому времени.