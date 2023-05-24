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Первая лига

Игнашевич близок к подписанию нового контракта с «Балтикой»

24 Мая 2023 • 11:22 Комментировать
Алания
...
Балтика
26.05 18:00

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич ведёт переговоры с калининградским клубом о продлении контракта.

По информации Metaratings, стороны близки к заключению нового соглашения. Отмечается, что в самой «Балтике» не захотели комментировать эту информацию.

Напомним, Игнашевич возглавил «Балтику» в начале октября 2021 года. Ранее он работал в московском «Торпедо».

После 32 туров текущего розыгрыша Первой лиги «Балтика» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 64 очка. Отметим, что клуб из Калининграда уже обеспечил себе участие в следующем сезоне РПЛ.

Свой ближайший матч «Балтика» проведёт 26 мая против «Алании». Начало — в 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Сергей Игнашевич
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АЛАНИЯ БАЛТИКА
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