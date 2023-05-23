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Первая лига

«Алании» и ещё трём клубам Первой лиги отказали в лицензии для участия в РПЛ

23 Мая 2023 • 21:38 Комментировать
Алания
...
Балтика
26.05 18:00

Владикавказской «Алании» отказали в получении лицензии РФС-1 на будущий сезон. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Также лицензию не получили ещё три клуба Первой лиги, которые теоретически могут стать участниками РПЛ в следующем сезоне путём стыковых матчей. Это астраханский «Волгарь», «СКА-Хабаровск» и тульский «Арсенал».

«Отказано в связи с невыполнением обязательных критериев (например, финансовых или РПЛ)», - отметили в пресс-службе РФС.

Напомним, что именно лицензия РФС-1 позволяет выступать команде в Премьер-лиге в будущем сезоне. Отметим, что команды могут обжаловать результаты комиссии РФС по лицензированию.

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Волгарь Арсенал Тула СКА-Хабаровск
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