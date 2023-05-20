«Балтика» прервала 31-матчевую серию без поражений

Сегодня вечером калининградская «Балтика» уступила казанскому «Рубину» в матче 32 тура Первой лиги – 0:1. Таким образом, балтийцы прервали свою феноменальную серию без поражений в официальных матчах в основное время. Она длилась аж с 17 июля 2022 года и насчитывала 31 официальную игру подряд.

В статистике учитывался и матч Кубка России против «Пересвета», его основное время завершилось в нулевую ничью, однако дальше в Кубке прошла команда из Домодедово. Он состоялся 5 октября.

Напомним, что теперь «Балтика» опустилась на второе место турнирной таблицы Первой лиги. Благо, выход в РПЛ подопечные Сергея Игнашевича оформили ещё вчера и теперь вместе с «Рубином» уже точно станут участниками элитного дивизиона в грядущем сезоне.

О том, как «Рубин» обыграл «Балтику» и вернулся в Премьер-лигу, читайте в нашем ревью.