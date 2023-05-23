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Первая лига

Названа лучшая команда весны в Первой лиге

23 Мая 2023 • 22:16 Комментировать
Алания
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Балтика
26.05 18:00

Российский журналист Сергей Ильёв в своём телеграм-канале расставил все команды текущего сезона Первой лиги по порядку от лучшей – к худшей. Учитывались набранные очки за 12 весенних туров.

Так, на первом месте, как и в полной турнирной таблице, разместился казанский «Рубин». У казанцев 28 весенних очков, 16 забитых голов и всего пять пропущенных.

На втором месте московская «Родина» - 24 очка, 22 забитых мяча – больше всех весной.

Двумя худшими командами весны стали тульский «Арсенал» (девять очков) и «СКА-Хабаровск» (восемь очков).

Что любопытно, «Рубин» вышел на первое место в Первой лиге лишь в минувшие выходные. Это стало возможно благодаря выездной победе над «Балтикой». Казанский клуб впервые в сезоне вышел на первое место, не считая первого тура, когда он его делил.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Арсенал Тула СКА-Хабаровск Родина Москва
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АЛАНИЯ БАЛТИКА
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