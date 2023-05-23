В «Балтике» заявили, что не планируют сильно менять состав после выхода в РПЛ

На минувшей неделе калининградская «Балтика» закономерно стала участником Российской премьер-лиги по итогам подходящего к концу сезона Первой лиги. Исмаил Ибрагимов, спортивный директор калининградского клуба порассуждал об изменениях в составе, которые могут произойти с командой к новому сезону.

«Не хотелось бы сейчас терять тех людей, на которых в этом сезоне мы ставили, их потолок высок. Вообще не знаю, есть ли у них потолок», - признался Ибрагимов в разговоре с «Чемпионатом».

Как добавил функционер, «Балтика» планирует сохранить большую часть своих игроков.

«Полагаю, процентов 20–30 поменяем, наша ситуация для Первой лиги нетипична, у нас молодая команда», - добавил Ибрагимов.

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