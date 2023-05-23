Ибрагимов прокомментировал выход «Балтики» в РПЛ

Спортивный директор «Балтики» Исмаил Ибрагимов дал свои комментарии относительно выхода «Балтики» в Российскую премьер-лигу.

Он заявил, что команда была уверена в своих возможностях и вела борьбу за выход в РПЛ. В прошлые сезоны они были близки к этой цели, и на этот раз они сделали все возможное, чтобы достичь поставленной задачи.

«Нам нужны были футболисты, которые подходят под игру Сергея Николаевича. И вместе мы собрали такую команду», – сказал спортивный директор «Балтики» в интервью изданию «Чемпионат».

Также он добавил, что у клуба не самый дорогой состав, однако они не делали упор на финансовые аспекты.