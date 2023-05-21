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Первая лига

Игнашевич: «Приложим все силы, чтобы превзойти «Рубин» в таблице»

21 Мая 2023 • 09:14 Комментировать
Балтика
0:1
Рубин
окончен

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич поделился мнением о борьбе с «Рубином» за первое место в текущем розыгрыше Первой лиги.

Напомним, вчера, 20 мая, команда из Калининграда уступила казанцам со счётом 0:1 в матче 32-го тура и опустилась на вторую строчку турнирной таблицы.

«Малые золотые медали? Никто не помнит, кто их завоёвывает. У нас были другие цели. Безусловно, приложим все силы, чтобы превзойти «Рубин» в таблице», — приводит слова Игнашевича «Чемпионат».

На сегодняшний день «Рубин» опережает «Балтику» на одно очко. До конца сезона командам осталось провести по две игры.  

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Балтика Сергей Игнашевич
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