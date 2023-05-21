Игнашевич: «Приложим все силы, чтобы превзойти «Рубин» в таблице»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич поделился мнением о борьбе с «Рубином» за первое место в текущем розыгрыше Первой лиги.

Напомним, вчера, 20 мая, команда из Калининграда уступила казанцам со счётом 0:1 в матче 32-го тура и опустилась на вторую строчку турнирной таблицы.

«Малые золотые медали? Никто не помнит, кто их завоёвывает. У нас были другие цели. Безусловно, приложим все силы, чтобы превзойти «Рубин» в таблице», — приводит слова Игнашевича «Чемпионат».

На сегодняшний день «Рубин» опережает «Балтику» на одно очко. До конца сезона командам осталось провести по две игры.