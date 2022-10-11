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Экс-игрок «Аданы Демирспор» Бедир: «Дзюба не похож на футболиста, который нужен Монтелле»

11 Октября 2022 • 13:20 Комментировать
Касымпаша
...
Адана Демирспор
15.10 17:00

Бывший футболист «Аданы Демирспор» Эмрах Бедир в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал ситуацию с игровым временем нападающего Артёма Дзюбы.

«Дзюба сильный футболист, он физически крепок, умеет цепляться за мяч, но сейчас это не то, что нужно «Адане Демирспор». Он приехал сюда с большими амбициями, надеялся стать лучшим бомбардиром команды, но надо реально оценивать вещи. На этой позиции в команде есть игроки сильнее, даже после ухода Балотелли. Ассомбалонга выглядит интересно, забил в прошлом матче. Дзюба вышел на замену и ничего не показал, ему было некомфортно».

Может ли быть у него конфликт с Монтеллой?

«Не думаю, что есть конфликт, просто Дзюба не похож на футболиста, который нужен Монтелле. Он не очень вписывается в его построения. Артем статичный игрок, который хорошо играет в силовой футбол, а Монтелла пропагандирует быстрый футбол с перемещениями, в таком стиле Дзюбе играть трудно. Ничего личного, у Монтеллы играют не имена, а футболисты, ему не важны остальные факторы».

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Винченцо Монтелла Адана Демирспор Эмрах Бедир
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