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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​Дзюба снова 90 минут просидел в запасе

15 Октября 2022 • 19:37 Комментировать
Касымпаша
1:4
Адана Демирспор
окончен

В субботу «Адана Демирспор» в очередном матче чемпионата Турции разгромил «Касымпашу» - 4:1. Российский нападающий Артём Дзюба снова просидел 90 минут на скамейке для запасных.

Если взять пять последних матчей «Адана Демирспор», то в четырёх из них Артём Дзюба на поле появлялся, наблюдая за происходящим со скамейки. В одной же из игр россиянин вышел на замену, но отыграл только шесть минут.

Напомним, что в «Адана Демирспор» Артём Дзюба перебрался в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Российский форвард достаточно долго искал клуб и какое-то время тренировался с «Рубином».

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Адана Демирспор
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