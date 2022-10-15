​Дзюба снова 90 минут просидел в запасе

В субботу «Адана Демирспор» в очередном матче чемпионата Турции разгромил «Касымпашу» - 4:1. Российский нападающий Артём Дзюба снова просидел 90 минут на скамейке для запасных.

Если взять пять последних матчей «Адана Демирспор», то в четырёх из них Артём Дзюба на поле появлялся, наблюдая за происходящим со скамейки. В одной же из игр россиянин вышел на замену, но отыграл только шесть минут.

Напомним, что в «Адана Демирспор» Артём Дзюба перебрался в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Российский форвард достаточно долго искал клуб и какое-то время тренировался с «Рубином».