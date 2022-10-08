Керимов — о Дзюбе: «В России он был примой и суперстаром, а в Турции таких хватает»

Эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов прокомментировал малое количество игрового времени, которое получает российский нападающий Артём Дзюба в «Адана Демирспор».

Напомним 34-летний форвард перешёл в турецкий клуб минувшим летом из «Зенита».

По мнению Керимов, Дзюбе следует концентрироваться на своей собственной игре, а не искать причину своих неудач в других.

«В России он был примой и суперстаром, а в Турции таких хватает — приезжающих из-за границы звёзд с биографией. Так, как он себя вёл по отношению к Семаку после гола, сейчас себя вести не должен. Это не в его интересах», — приводит слова Керимова «Чемпионат».

В текущем сезоне Дзюба провёл в составе «Адана Демирспор» четыре матча, в которых отметился одним забитым голом.