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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Керимов — о Дзюбе: «В России он был примой и суперстаром, а в Турции таких хватает»

08 Октября 2022 • 09:17 Комментировать
Касымпаша
...
Адана Демирспор
15.10 17:00

Эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов прокомментировал малое количество игрового времени, которое получает российский нападающий Артём Дзюба в «Адана Демирспор».

Напомним 34-летний форвард перешёл в турецкий клуб минувшим летом из «Зенита».

По мнению Керимов, Дзюбе следует концентрироваться на своей собственной игре, а не искать причину своих неудач в других.

«В России он был примой и суперстаром, а в Турции таких хватает — приезжающих из-за границы звёзд с биографией. Так, как он себя вёл по отношению к Семаку после гола, сейчас себя вести не должен. Это не в его интересах», — приводит слова Керимова «Чемпионат».

В текущем сезоне Дзюба провёл в составе «Адана Демирспор» четыре матча, в которых отметился одним забитым голом.  

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Адана Демирспор Эльвин Керимов
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КАСЫМПАША АДАНА ДЕМИРСПОР
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