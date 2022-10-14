Черчесов: «Скоро Дзюба будет приносить пользу своей команде»

Бывший наставник российской сборной Станислав Черчесов высказался о слабом старте Артёма Дзюбы в турецком «Адана Демирспор».

«Последний раз переписывались — он был полностью готов бороться за место в основе. Уверен, скоро наступит день, когда он будет приносить пользу своей команде. Он никогда не опускает руки», — заявил нынешний тренер венгерского «Ференцвароша» в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, что в турецкой Суперлиге Артём провел четыре из семи возможных матчей в футболке нового клуба, лишь дважды выйдя в основе. На счету экс-капитана сборной России один гол за «Адана Демирспор».

