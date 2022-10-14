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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Черчесов: «Скоро Дзюба будет приносить пользу своей команде»

14 Октября 2022 • 21:50 Комментировать
Касымпаша
...
Адана Демирспор
Через 18 ч. 57 мин.

Бывший наставник российской сборной Станислав Черчесов высказался о слабом старте Артёма Дзюбы в турецком «Адана Демирспор».

«Последний раз переписывались — он был полностью готов бороться за место в основе. Уверен, скоро наступит день, когда он будет приносить пользу своей команде. Он никогда не опускает руки», — заявил нынешний тренер венгерского «Ференцвароша» в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, что в турецкой Суперлиге Артём провел четыре из семи возможных матчей в футболке нового клуба, лишь дважды выйдя в основе. На счету экс-капитана сборной России один гол за «Адана Демирспор».
 

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Евро-Футбол.Ру,
Станислав Черчесов Артём Дзюба Адана Демирспор
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