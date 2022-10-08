Мостовой: «Дзюбе надо ждать свой шанс»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал положение форварда «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы.

«В Европе, да и не только там, высокая конкуренция — это нормальная ситуация. Дзюбе надо просто ждать свой шанс, цепляться за предоставленное время», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Эксперт считает, что наставнику «Аданы» сейчас нет смысла менять нападающего, ведь команда идет наверху таблицы.

В текущем сезоне 34-летний Дзюба принял участие в четырех матчах чемпионата Турции, в которых отметился одним забитым мячом. За последние четыре тура российский форвард провел на поле 6 минут.