Кавазашвили: «Дзюба — уже упавшая звезда, не больше»

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался на тему слабого старта Артёма Дзюбы в футболке «Адана Демирспор».

«Артем думает, что он — главная звезда российского футбола, это мышление надо менять. Он уже упавшая звезда, не больше», — приводит слова Кавазашвили издание Sport24. По мнению участника чемпионатов мира в Англии и Мексике, если бывший форвард «Зенита» не исправит положение в ближайшее время, то можно будет констатировать его провал в турецком клубе.

Дзюба провёл лишь четыре игры в составе «Адана Демирспор», дважды выйдя на замену. Единственный гол в Суперлиге Артём забил в первом матче в ворота «Фенербахче».