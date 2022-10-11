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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Ледяхов – о слабом старте Дзюбы: «Он знал, на что идёт»

11 Октября 2022 • 20:54 Комментировать
Касымпаша
...
Адана Демирспор
15.10 17:00

Бывший тренер столичного «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о неудачном старте карьеры Артёма Дзюбы в «Адана Демирспор».

«Ему самому сложно ждать, но, я думаю, он знал, куда и на что идёт. У Дзюбы сильный характер, и, мне кажется, он сможет выбраться из этой ситуации», — заявил экс-футболист «красно-белых» в интервью «Чемпионату».

Напомним, что Артём выступал под руководством Ледяхова в молодёжном составе «Спартака». Дзюба слабо начал карьеру в турецком чемпионате, забив лишь один матч в первой же игре за новый клуб. Последние пять поединков лидирующей в Суперлиге команды российский нападающий провёл на скамейке запасных, выйдя лишь в двух из них.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Ледяхов Артём Дзюба Адана Демирспор
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