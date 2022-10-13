Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Турецкий журналист: «Дзюба играет плохо»

13 Октября 2022 • 10:47 Комментировать
Касымпаша
...
Адана Демирспор
15.10 17:00

Турецкий журналист Мехмет Озджан поделился мнением об игре российского нападающего «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы, сравнив его с известным итальянским форвардом Марио Балотелли, который покинул турецкую команду минувшим летом.

«На мой взгляд, Балотелли был очень успешным здесь, Дзюба — нет. Я не удивлён. Его агенты пытались организовать трансфер в «Фенербахче», большую команду. «Адана» — нормальная команда. Но Дзюба играет плохо», — приводит слова Озджана «Спорт-Экспресс».

Напомним, 34-летний Дзюба перешёл в «Адана Демирспор» минувшим летом из «Зенита», подписав соглашение по схеме «1+1». В текущем розыгрыше чемпионата Турции форвард провёл четыре матча, в которых отметился одним забитым голом.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Марио Балотелли Артём Дзюба Адана Демирспор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КАСЫМПАША АДАНА ДЕМИРСПОР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Октября
10:47 · Турция
Турецкий журналист: «Дзюба играет плохо»
12 Октября
11:34 · Турция
В Турции рассказали о восстановлении Оздоева
05:03 · Турция
Пирло выдвинули ультиматум - его уволят, если не победит в следующем матче
11 Октября
21:59 · Турция
Кавазашвили: «Дзюба — уже упавшая звезда, не больше»
20:54 · Турция
Ледяхов – о слабом старте Дзюбы: «Он знал, на что идёт»
13:20 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Аданы Демирспор» Бедир: «Дзюба не похож на футболиста, который нужен Монтелле»
09:37 · Россия. Премьер-лига
Дзюба или Соболев: Каррера рассказал, кто круче
08 Октября
15:34 · Турция
Мостовой: «Дзюбе надо ждать свой шанс»
14:40 · Турция
Пирло может покинуть «Фатих Карагюмрюк» слухи
10:23 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» запланировал масштабную закупку в «Галатасарае»
09:17 · Турция
Керимов — о Дзюбе: «В России он был примой и суперстаром, а в Турции таких хватает»
07 Октября
22:51 · Турция
Дзюба не появляется в основе «Аданы Демирспор» 5 матчей подряд
22:08 · Турция
«Адана Демирспор» сыграл вничью в очередном туре турецкого чемпионата, Дзюбу выпустили на замену
06 Октября
22:38 · Турция
Мостовой считает, что Дзюба сохранил свой привычный уровень
22:29 · Турция
Мостовой о Дзюбе: «Одно дело выступать в России, но в европейских чемпионатах все по-другому»
Все новости
Рекомендуем