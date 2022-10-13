Турецкий журналист: «Дзюба играет плохо»

Турецкий журналист Мехмет Озджан поделился мнением об игре российского нападающего «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы, сравнив его с известным итальянским форвардом Марио Балотелли, который покинул турецкую команду минувшим летом.

«На мой взгляд, Балотелли был очень успешным здесь, Дзюба — нет. Я не удивлён. Его агенты пытались организовать трансфер в «Фенербахче», большую команду. «Адана» — нормальная команда. Но Дзюба играет плохо», — приводит слова Озджана «Спорт-Экспресс».

Напомним, 34-летний Дзюба перешёл в «Адана Демирспор» минувшим летом из «Зенита», подписав соглашение по схеме «1+1». В текущем розыгрыше чемпионата Турции форвард провёл четыре матча, в которых отметился одним забитым голом.