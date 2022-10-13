Терюшков: Не знаю, сможет ли Дзюба стать депутатом

Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков поделился мнением о том, сможет ли Артём Дзюба стать депутатом после завершения карьеры.

«Мне сложно оценивать, потому что в Госдуму избирают жители, наш народ. Если программа Артема и его позиция будут близки гражданам, то за него проголосуют», — приводит слова Терюшкова Sport 24.

Эксперт заявил, что не знает, поддержат ли люди кандидатуру Дзюбы, все будет зависеть от его позиции.

В текущем сезоне 34-летний форвард принял участие в четырех матчах за «Адана Демирспор», в которых отметился одним забитым мячом. Контракт игрока с турецким клубом рассчитан до конца июня 2023 года.