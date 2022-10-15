Роднина считает, что у Дзюбы есть определённые качества для того, чтобы стать депутатом

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина оценила шансы нападающего «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы в будущем стать политиком.

По мнению Родниной, Дзюба обладает определёнными качествами для того, чтобы быть депутатом.

«Выбор будет зависеть от каждого человека, который за него проголосует. Ему, как любому кандидату в депутаты, нужно иметь свою программу, надо понимать, какой регион представляешь», — цитирует Роднину Sport24.

В текущем сезоне 34-летний форвард провёл в составе турецкой команды четыре матча, отметившись в них одним забитым голом. Ранее футболист также исполнял обязанности капитана национальной сборной России.