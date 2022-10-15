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Свищев — о Дзюбе в роли депутата: «Почему поставили крест на его спортивной карьере?»

15 Октября 2022 • 15:29 Комментировать
Касымпаша
...
Адана Демирспор
Через 0 ч. 44 мин.

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев оценил перспективы нападающего «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы в будущем заняться политической деятельностью.

Свищев считает, что пока рано ставить крест на спортивной карьере бывшего капитана сборной России, поскольку он ещё способен принести пользу в качестве игрока, тренера или футбольного функционера. Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что Дзюба обладает определёнными качествами для того, чтобы стать депутатом.

«Известности, в том числе и скандальной, у Артёма хватает. Но насколько он хочет, надо спросить у него. И почему поставили крест на спортивной карьере? Он играть не закончил. Артём также может передать опыт молодым как наставник или футбольный функционер», — приводит слова Свищева Sport24.

Напомним, минувшим летом 34-летний форвард перешёл в «Адана Демирспор» из «Зенита». Всего в составе турецкого клуба Дзюба успел провести четыре встречи, отметившись в них одним забитым голом.  

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Дмитрий Свищев Адана Демирспор
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