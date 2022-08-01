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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Кравцова рассказал об адаптации игрока в «Сочи»

01 Августа 2022 • 17:12 Комментировать
Сочи
...
Пари НН
07.08 20:00

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова, прокомментировал переход игрока в стан южан.

«Адаптация в «Сочи» проходит хорошо, Кирилл привыкает к новым требованиям. Надеемся, что он сумеет закрепиться в составе клуба и проявит себя там с лучшей стороны», — цитирует Талаева «РБ Спорт».

20-летний полузащитник перебрался в «Сочи» из «Зенита», заключив трудовой договор на четыре года. При этом у «сине-бело-голубых» есть приоритетное право на обратный выкуп футболиста. Портал transfermarkt оценивает стоимость Кирилла Кравцова в 800 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Кирилл Кравцов Андрей Талаев
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СОЧИ ПАРИ НН
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