Кечкеш уйдёт из «Пари НН», но только через полноценный трансфер

В июне мы уже сообщали о том, что венгерский защитник Арош Кечкеш собирается покинуть «Пари НН», сейчас эти слухи усилились. Агент футболиста, Даниэл Кустнер, поделился свой свежей информацией про намерения игрока, который выступает в составе клуба с прошлого года.

По словам агента, планов приостанавливать действие контракта с «Пари НН» у Кечкеша нет, но если получится уйти при помощи полноценного трансфера, возможность будет использована.

- Мы не будем приостанавливать контракт с «Нижним Новгородом». Мы работаем над полноценным трансфером, - цитирует слова агента «Спорт-экспресс».