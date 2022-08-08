Точилин: «Сыграли качественно»

В четвертом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Сочи» одержал победу, которая стала уже третьей с начала сезона. Южане переиграли в домашнем матче «Пари НН», и наставник команды Александр Точилин доволен игрой своих подопечных.

- Провели качественную игру. Первый тайм был для нас идеальным. Забили два мяча, могли и больше. Во втором тайме ход игры контролировали, но не реализовали стопроцентные моменты. В итоге это повлияло на концовку, - цитирует Точилина «Спорт-экспресс».

В пятом туре российской Премьер-лиги «Сочи» предстоит матч с московским «Спартаком», он состоится 14 августа.