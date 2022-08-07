Галактионов объяснил отсутствие в составе Каккоева и Масоэро

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов поделился ожиданиями от матча с «Сочи» в эфире канала «Матч Премьер».

- Сегодня Агапов в первый раз выходит в стартовом составе «Пари НН». Каккоев и Масоэро в запасе. Почему решили именно его выпустить с первых минут?

- Потому что оба игрока с небольшими повреждениями после игры с ЦСКА. Поэтому большой риск, что они могут это усугубить, поэтому выбор за тем игроком, который тренируется. Это с другой стороны, шанс для него

- «Пари НН» не удался первый тайм против ЦСКА, много моментов допустили перед своими воротам, два гола пропустили. Перед сегодняшним матчем делали акцент, что важно включаться с первой минуты и играть внимательно?

- Даже не в том, что включаться, потому что мы включились и в той игре. Другой вопрос, что были определенные недочеты при игре в обороне. Мы постарались на это указать, посмотрим сегодня, насколько это удачно прошло в этой игре.