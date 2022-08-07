Куча нереализованных шансов и нервная концовка: «Сочи» обыграл «Пари НН» и выбрался на третье место

Пока в низовьях Дона сражались «Ростов» и «Оренбург», в Олимпийском парке на берегу Чёрного мяча встречались «Сочи» и «Пари НН».

Крупное поражение «Сочи» от ЦСКА было одинарным и не свидетельствовало о кризисе в стане черноморцев. В первом и третьем турах они обыграли «Торпедо» и «Ахмат» – те клубы, которые «барсам» вполне по зубам. «Пари НН» тоже вполне по зубам сочинцам, хотя в прошлом сезоне статистика личных встреч оказалась в пользу тогда ещё «Нижнего Новгорода» – 1:0 на Волге и 0:0 в Сочи. Эти команды встретились и в межсезонье на Кубке Pari Премьер, где «барсы» победили в серии пенальти.

Что касается «Пари НН», то в трёх первых турах он заработал всего два очка, одно из которых получалось весьма ценным – набранным в игре с ЦСКА. Ещё была ничья с аутсайдером «Локомотивом», а также крупное поражение от «Химок». Прошлом чемпионат нижегородцы начали лучше, но и сейчас их старт прямо провальным не назовёшь. Тот же «Локомотив» имел равное количество очков с «Нижним», а главным претендентом на вылет на данный момент выглядит «Урал».

Гости сходу отправились в атаку, и возник потенциально опасный прострел, во время которого Дркушич всё же успел опередить Сулейманова. Но надолго для такого режима «Пари НН» не хватило, и по традиции почти весь тайм этой команде пришлось обороняться. Накатывавшиеся волнами атаки «Сочи» не сразу, но привели к двум голам до перерыва. Счёт вполне мог открыться на 22-й минуте, когда Нобоа отдал коротко вправо на Цаллагова, тот подбросил мяч к центру, а Сарвели с лёта ударил мимо створа. Попал бы под перекладину – было бы красиво.

На исходе получаса игры Нобоа навесил слева с углового, и Дркушич в падении угодил головой в дальнюю штангу, а на отскоке Александров сыграл рукой. Арбитру Антону Фролову пришлось посмотреть видеоповтор, чтобы назначить пенальти. Нобоа ударил с точки в правую часть створа, и Нигматуллин был довольно близок к сэйву, но не срослось (1:0). Через пять минут Юсупов, получивший недлинную проникающую передачу от Терехова, поразил правый угол (2:0). Кстати, Юсупов запросто мог оформить в первом тайме где-то хет-трик, если б поудачливее был.

На второй добавленной минуте Мещанинов пробил со второго этажа чуть выше левой девятки, откликнувшись на подачу слева Нобоа с корнера. Вскоре и «Нижний» пробрался к чужой штрафной. Сулейманов справа то ли пробил, то навесил, Адамов мяч смахнул, а добивание Калинскому не удалось. Ещё Цаллагов успел до перерыва бахнуть выше перекладины. Во втором тайме сочинцы, осознававшие при этом своё преимущество в счёте, также были поострее. Мелкадзе с Цаллаговым по два раза попали в створ, Юсупов сделал заявку на дубль – во всех случаях Нигматуллин не пропустил мяч в сетку.

Классный розыгрыш с участием Жоазиньо поставил на грань дубля Нобоа, в касание ахнувшего чуть левее ворот, потом Мелкадзе отправил мяч в ту же степь. Свыше двадцати ударов нанесли хозяева и в части реализации недорабатывали. По такой игре сочинцы должны были побеждать крупно, однако вместо этого доигрались до не самой спокойной концовки. Стоцкий забросил справа налево на Юлдошева, и тот чётко разобрался с Адамовым (2:1).

Явного штурма у гостей всё-таки не получилось, а «Сочи» продолжил транжирить свои моменты. Свежий Батырев, дебютант Премьер-лиги, дважды прорывался один на один с Нигматуллиным и оба раза проигрывал ему дуэль на пятачке. Мелкадзе тоже запорол прекрасный шанс подобного толка, правда, там был незафиксированный офсайд. Далее Батырев попал в штангу, от которой мяч отскочил в спину Нигматуллина, но в ворота не срикошетил. Это было настоящее пособие о том, как создавать и не забивать.

В общем, черноморцы делали многое для того, чтобы досадно упустить эту победу, но футбольный бог оказался на их стороне и не наказал их за масштабную расточительность. Набрав девять очков, «Сочи» обогнал «Зенит» и вышел на третье место.

Кирилл Иванцов