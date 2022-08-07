Точилин: «Если ребята выполнят установку, проблем не должно возникнуть»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился ожиданиями от матча с «Пари НН» в эфире канала «Матч Премьер».

- «Сочи» - команда, которая стремится владеть мячом и много атаковать. Соперник сегодня, напротив, команда, которая защищается большим числом, компактным блоком, опускается вниз. Как планируете сегодня взламывать оборону «Нижнего Новгорода»?

- Я думаю, в первую очередь будем отталкиваться от своей игры. Понятно, что мы разбирали соперника. Сейчас я это не буду рассказывать, как мы будем атаковать и какие зоны вскрывать, поэтому пусть это останется пока нашим секретом. В игре постараемся это вам показать.

- Можно говорить о том, что для «Сочи» скорость будет одним из главных факторов, чтобы добиться результата?

- В первую очередь зависит от того, как мы сыграем именно те моменты, которые мы тренировали, разбирали. Если ребята выполнят установку, проблем не должно возникнуть. Нужно отдать должное сопернику, который также сюда приехал, наверное, набирать очки. Поэтому посмотрим, кто окажется сильнее в конкретной игре.