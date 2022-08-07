​Нобоа – в стартовом составе «Сочи» на матч с «Пари НН»

В одном из последних матчей четвёртого тура Российской премьер-лиги сыграют «Сочи» и «Пари НН». Наставник сочинцев Александр Точилин принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Адамов, Терехов, Макарчук, Мещанинов, Дркушич, Юсупов, Цаллагов, Ангбан, Нобоа, Мелкадзе, Сарвели.

Как видим, Кристиан Нобоа начнёт игру с первых минут. В прошлой игре против «Ахмата» эквадорец оформил дубль, хотя ранее он дважды не проходил в основной состав, что провоцировало слухи о возможном уходе Нобоа из «Сочи».

Следить за матчем между «Сочи» и «Пари НН» можно будет в текстовой трансляции.