Агент Миладиновича рассказал о будущем игрока в «Сочи»

Агент Антон Синьков, представляющий интересы защитника «Сочи» Ивана Миладиновича, прокомментировал будущее футболиста.

«Он не будет пользоваться правилом ФИФА, это было бы не очень красиво по отношению к клубу», — приводит слова Синькова «РБ Спорт».

Агент отметил, что Миладинович именно в «Сочи» состоялся как игрок, он получил российский паспорт, поэтому уже является соотечественником.

Минувший сезон 27-летний футболист провел в «Пари НН» на правах аренды, где принял участие в 14 мачтах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Текущий трудовой договор Миладиновича с «Сочи» рассчитан до 2023 года.