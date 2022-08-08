Галактионов: «Жаль, быстро пропускаем»

В четвертом туре российской Премьер-лиги «Пари НН» уступил в гостях «Сочи», и это было уже второе поражение в сезоне для нижегородского коллектива. Ранее команда Михаила Галактионова уступила «Химкам» со счетом 0:3, но сумела сыграть вничью с «Локомотивом» и ЦСКА. Наставник команды прокомментировал итоги матча.

- К сожалению, быстро пропускаем мячи. Во втором тайме побеждали вперед, раскрылись, у «Сочи» были хорошие моменты. Мы свой гол забили, но, к сожалению, на большее нас не хватило, соперника с победой, - цитирует Галактионова телеканал Матч ТВ.

В следующем, пятом туре российской Премьер-лиги «Пари НН» примет дом команду Валерия Карпина - «Ростов».