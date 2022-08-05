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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Пари НН» усилится нападающим «Шерифа»

05 Августа 2022 • 11:56 Комментировать
Сочи
...
Пари НН
07.08 20:00

«Пари НН» усилится нападающим молдавского «Шерифа» Момо Янсане, сообщает Metaratings.

По информации источника, нижегородский клуб возьмёт форварда сборной Гвинеи в аренду с правом выкупа. Напомним, в 2021 году футболист уже выступал за «Пари НН», отметившись шестью голами и двумя результативными передачами в 16 матчах за команду из Нижнего Новгорода.    

В минувшем сезоне Янсане провёл за «Шериф» 30 матчей, в которых забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи. Также на счету форварда один гол в четырёх встречах текущей квалификации Лиги чемпионов.

Портал Transfermarkt оценивает Янсане в 1,2 миллиона евро.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Шериф Момо Янсане Трансферы футбола - лето 2022 Пари НН
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