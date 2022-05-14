Холостой ВАР, удаление Семёнова и незабитый пенальти Горшкова: «Ахмат» обыграл и обогнал «Крылья Советов»

В матче за седьмое место РПЛ сошлись грозненцы и самарцы.

Беспокоиться за сохранение прописки в Премьер-лиге «Крыльям» и «Ахмату» не приходилось давно. Самарцы начали чемпионат провально, но к середине турнира кардинально исправили свою ситуацию, обозначив себя претендентом на зону еврокубков. «Ахмат» изначально вёл себя в таблице как середняк, однако со временем тоже поднялся близко к топовой пятёрке. За еврокубки российским клубам сейчас бороться бессмысленно, и даже если бы сейчас такая борьба шла, «Крылья» и «Ахмат» в ней бы уже не участвовали. Максимум, который им светил накануне очного матча в Грозном, – седьмое место. Его занимали самарцы, опережавшие грозненцев на три очка.

В первом тайме команда Осинькина выглядела вяло. Возможно, у неё был некий эмоциональный спад после куражного разгрома в прошлом туре «Динамо» со счётом 5:2. Гости нанесли до 39-й минуты ноль ударов по воротам – ну и, соответственно, ноль в створ. «Крылья» никак не напоминали о том, что их считают одной из самых привлекательных по игре команд чемпионата. «Ахмат» тоже особо не блистал, но была у него, например, попытка Умаева через себя, пусть и неудачная. Лишь разок самарцы показали до перерыва что-то вразумительное впереди. Якуба получил выкат от партнёра на подступы к штрафной и плотно стрельнул, но мяч отскочил от Трошечкина и безопасно для «Ахмата» улетел на угловой.

Перерыв стал тем рубиконом, после которого игра всколыхнулась и заиграла новыми красками. Интересные события начались с того, что Бериша подал угловой слева на ближнюю штангу, а Конате выиграл воздух у Констанцы и переправил мяч в правый угол (1:0). Практически сразу же Семёнов привёз в свои ворота пенальти, подарив мяч в штрафной Цыпченко и схватив его сзади. Главный арбитр Алексей Амелин показал нарушителю вторую жёлтую карточку, но ВАРовцы отправили его на видеопросмотр, по итогам которого он не изменил своих решений. Горшков, однако, не угадал, пробив с точки в левый угол, где мяч парировал Шелия. «Ахмат» отказался первый раз в чемпионате пропускать с пенальти.

Дальше счёт мог качнуться в любую сторону. Конате со средней дистанции послал мяч скакать по газону рядом с левой штангой, Бейл справа с острого угла попал в сетку с внешней стороны. Трошечкин имел хороший шанс удвоить преимущество «Ахмата», но пробил слишком просто в Овсянникова, а Цыпченко в ответной атаке тоже не справился с вратарём – с Шелией. Грозненцы удержали минимальную победу в меньшинстве, догнали «Крылья Советов» по очкам и обогнали их в таблице. Команда Андрея Талалаева вышла на седьмое место, опередив самарцев за счёт личных встреч. В первом круге на Волге они тоже выиграли, только 2:1.

Кирилл Иванцов