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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Осинькин: «У нашей команды нет большого опыта игры в Премьер-лиге, фактически все ребята - новички»

14 Мая 2022 • 19:04 Комментировать
Ахмат
0:0
Крылья Советов
2.25 3.40 3.20
1-й тайм

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился ожиданиями от матча с «Ахматом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Для нас все игры важны. У нашей команды нет большого опыта игры в Премьер-лиге. Фактически все ребята - новички. Они еще не всё доказали, поэтому мы со всей ответственностью к каждому матчу относимся. Неважно, кто соперник, сколько у кого очков, мы просто-напросто от игры к игре идем. Хотим быть как можно выше в таблице.

- Сегодня у вас два таких интересных изменения. Один футболист вообще дебютирует в Премьер-лиге, второй - впервые будет играть в стартовом составе. С чем связаны перестановки, тоже даете возможность ребятам проявить себя?

- Цыпченко, по-моему, один матч сыграл с «Ростовом», правда, на другой позиции Овсянников хорошо себя показывает в тренировочной работе. В том году, в том сезоне у него было больше игровой практики, в том числе и в кубковом матче с «Динамо» Москва, четвертьфинальном. В этом сезоне достаточно уверенно стоял Ломаев, мы не хотели что-то менять и ломать то, что работает. Но то, что Богдан очень хорошую работу проводит и заслужил право на то, чтобы получить свое игровое время, это факт. Мы вот так к этому относимся.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин
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окончен Локомотив Москва 3:3 Динамо Москва
Идет 15 минута Ахмат 0:0 Крылья Советов 2.06 3.55 3.65
15.05  14:00 Урал ... Рубин 1.97 3.35 4.30
15.05  16:30 Спартак Москва ... Зенит 3.25 3.55 2.22
15.05  19:00 Краснодар ... ЦСКА Москва 4.90 3.75 1.76
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