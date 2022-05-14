Осинькин: «У нашей команды нет большого опыта игры в Премьер-лиге, фактически все ребята - новички»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился ожиданиями от матча с «Ахматом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Для нас все игры важны. У нашей команды нет большого опыта игры в Премьер-лиге. Фактически все ребята - новички. Они еще не всё доказали, поэтому мы со всей ответственностью к каждому матчу относимся. Неважно, кто соперник, сколько у кого очков, мы просто-напросто от игры к игре идем. Хотим быть как можно выше в таблице.

- Сегодня у вас два таких интересных изменения. Один футболист вообще дебютирует в Премьер-лиге, второй - впервые будет играть в стартовом составе. С чем связаны перестановки, тоже даете возможность ребятам проявить себя?

- Цыпченко, по-моему, один матч сыграл с «Ростовом», правда, на другой позиции Овсянников хорошо себя показывает в тренировочной работе. В том году, в том сезоне у него было больше игровой практики, в том числе и в кубковом матче с «Динамо» Москва, четвертьфинальном. В этом сезоне достаточно уверенно стоял Ломаев, мы не хотели что-то менять и ломать то, что работает. Но то, что Богдан очень хорошую работу проводит и заслужил право на то, чтобы получить свое игровое время, это факт. Мы вот так к этому относимся.