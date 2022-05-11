Айдамиров: Умаев не будет менять гражданство

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал новость о том, что нападающий Идрис Умаев может получить гражданство Казахстана.

«Эта информация не соответствует действительности. Никто ни с кем не связывался и этот вопрос не обсуждал. Да и предмета обсуждения нет», – приводит слова Айдамирова «Чемпионат».

Генеральный директор отметил, что о смене гражданства футболиста не может быть и речи.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Идрис Умаев хочет получить гражданство Казахстана для выступлений за национальную сборную.

23-летний нападающий в этом сезоне принял участие в 9 матчах РПЛ и не отметился голевыми действиями.